Kolejni nielegalni migranci zatrzymani na granicy. Nie podrzucili ich Niemcy

Funkcjonariusze Straży Granicznej niemal każdego dnia notują próby wwiezienia do Polski nielegalnych migrantów przez granicę z Litwą. Jednym z ostatnich przypadków była próba przekroczenia granicy polsko-litewskiej przez dwóch obywateli Syrii, którzy byli przewożeni w bagażniku przez kobietę - bezpaństwowca łotewskiego z litewskim tytułem pobytowym. Zatrzymania dokonali wspólnie funkcjonariusze SG z Rutki Tartak i KPP w Ełku.

Kobieta ma usłyszeć zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Zatrzymani migranci zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach procedur readmisyjnych.

Kolejną próbę przemytu ludzi udaremniono w miejscowości Krejwiany, gdzie pogranicznicy wraz z żołnierzami WOT zatrzymali trzech przemytników z Łotwy, którzy w bagażniku próbowali przewieźć do Polski trzech Somalijczyków i jednego Sudańczyka

Kontrole na granicach odbywają się od 7 lipca na granicach z Niemcami i Litwą. Liczący 104 km odcinek granicy polsko-litewskiej, można obecnie przekraczać w 13 miejscach. Trzy z nich to przejścia graniczne - drogowe w Budzisku i Ogrodnikach oraz kolejowe w Trakiszkach, gdzie kontrole prowadzone są przez całą dobę. W pozostałych 10 punktach prowadzone są kontrole doraźne.

Na granicy z Niemcami najczęściej dochodzi do zatrzymania osób, które nie posiadają dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Często są to obywatele Niemiec, którzy zapominają zabrać ze sobą dokument tożsamości. Zdarzają się również sytuacje, gdy do Polski nie są wpuszczani obywatele innych krajów. Jak poinformował w niedzielę, 13 lipca, w rozmowie z Polską Agencją Prasową ppor. SG Konrad Szwed z biura prasowego Komendy Głównej SG, w ciągu ostatniej doby, na przejściu granicznym w Zgorzelcu nie wpuszczono do kraju obywatela Uzbekistanu, a w Świecku dwóch obywateli Iranu i jednego Afgańczyka. Ppor. SG Konrad Szwed dodał, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów niezbędnych od przebywania na terytorium Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA polskie kontrole będą prowadzone na granicy z Niemcami i Litwą do 5 sierpnia. Nie jest wykluczone, że zostaną one przedłużone.

Funkcjonariusze z #PlacówkaSGwRutceTartak przy współpracy z @PolskaPolicja z KPP w Ełku zatrzymali kobietę, która przewoziła 2 obywateli Syrii❗️. Nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską 🇵🇱🇱🇹. Kobieta to bezpaństwowiec łotewski z litewskim tytułem pobytowym. Trwają… pic.twitter.com/Pw5m8KQQtu— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 13, 2025

Podlaski Oddział Straży Granicznej od niedzielnego ranka w akcji! O 7:10 zatrzymano 3 „kurierów” i 4 migrantów, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę Polski i Litwy. Dzięki za wsparcie żołnierzy WOT! Przejścia nie ma! pic.twitter.com/Jb74HQOVCu— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 13, 2025

