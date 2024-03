i Autor: jch/KMP Białystok Białystok. Mężczyzna wyjął w bank nóż do papieru. Obezwładniło go dwóch policjantów, którzy akurat byli w pobliżu

Nieudany napad na bank?

Białystok. Mężczyzna wyjął w bank nóż do papieru. Obezwładniło go dwóch policjantów, którzy akurat byli w pobliżu

vera 13:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To nie był najlepszy dzień w wykonaniu pijanego 50-latka. Mężczyzna, prawdopodobnie nie do końca wiedząc, co robi, wszedł do bank z nożem do papieru. Los chciał, że trafił na dwóch policjantów będących w czasie wolnym od służby. Jeden z nich od razu ruszył w pogoń za uciekinierem. Pijany 50-latek trafił do izby wytrzeźwień, a po wytrzeźwieniu dostał mandat.