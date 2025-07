Narewka. Polski żołnierz postrzelił migranta

Grupa pięciu migrantów próbowała nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską, co skończyło się postrzeleniem jednego z nich przez żołnierza Wojska Polskiego. Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 lipca, o godz. 20. 37, w rejonie odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Narewce. Na miejscu interweniowali żołnierze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, którzy musieli użyć środków przymusu bezpośredniego.

- Działania te były podyktowane niezastosowaniem się do poleceń i miały na celu zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom oraz przeciwdziałać agresywnemu zachowaniu migrantów. Zatrzymani migranci naruszyli granicę państwa w sposób nielegalny i w miejscu do tego nieprzeznaczonym, co jest przestępstwem. Żołnierze przekazali Straży Granicznej pięciu zatrzymanych migrantów celem wykonania dalszych czynności służbowych. Żaden z żołnierzy biorących udział w interwencji nie został poszkodowany - poinformował major Błażej Łukaszewski ze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

Jeden z pięciu migrantów, obywatel Sudanu, został postrzelony w udo gumową kulą z broni gładkolufowej, po czym trafił na SOR szpitala w Hajnówce - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Służba żołnierzy #WojskoPolskie na granicy wschodniej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze, wspólnie ze Strażą Graniczną, pełnią codziennie trudną i wymagającą służbę w warunkach podwyższonego ryzyka, chroniąc nienaruszalność granicy państwowej oraz reagując na coraz częstsze próby jej nielegalnego przekraczania. Ich zaangażowanie i profesjonalizm stanowią istotny element bezpieczeństwa narodowego - czytamy w dalszej części komunikatu.