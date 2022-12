Google Street View to bardzo przydatna funkcja Map Google, dzięki której możemy oglądać zdjęcia ulic i miejsc użyteczności publicznej z perspektywy przechodnia. Co kilka lat Google aktualizuje zdjęcia, aby to, co widzimy w Google Street View, było jak najbardziej aktualne. Najnowsze zdjęcia pochodzą z końcówki 2020 roku. Street View oprócz walorów poznawczych, ma też jeszcze jedną przydatną funkcję: historyczno-wspominkową. Możemy oglądać zdjęcia tych samych miejsce zrobione w różnych latach, np. 2019, 2017, 2013, a czasem i 2011 roku. Białystok rozwija się bardzo szybko: remonty dróg, inwestycje oraz nowe bloki. Zobaczcie jak jeszcze 11 lat temu wyglądał Białystok. Różnica jest kolosalna.