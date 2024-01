Bielsk Podlaski. Policjanci zatrzymali 17-latkę, która paliła papierosa. To był zaledwie początek

Policjanci patrolując rejon dworca kolejowego w Bielsku Podlaskim, zauważyli młodą dziewczynę palącą papierosa. Okazało się, że jest to 17-letnia mieszkanka gminy Orla. - Podczas rozmowy policjanci wyczuli od niej alkohol, a w portfelu znaleźli torebkę z białym proszkiem. Ponadto mundurowi ustalili, że dziewczyna powinna być w ośrodku wychowawczym. 17-latka została zatrzymana - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim.

Podczas badania alkomatem okazało się, że nastolatka ma blisko promil alkoholu w organizmie. W portfelu miała amfetaminę. 17-latka usłyszała zarzut posiadania środków odurzających.

Następnego dnia policjanci zatrzymali 27-letniego bielszczanina. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: rozpijania małoletniej oraz udzielania jej środków odurzających. - Tego samego dnia do sprawy został zatrzymany również 31-latek. Z ustaleń śledczych wynikało, że udzielał on narkotyki innym osobom. Zgodnie z ustawą za takie przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności - kontynuuje oficer prasowy. Ostatecznie obaj mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym, a nastolatka wróciła do ośrodka wychowawczego.

