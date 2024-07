Burze i nawałnice nie odpuszczą. Czerwony alarm IMGW. W tych regionach będzie najgorzej

Burze nad Polską. Ostrzeżenia IMGW. W tych regionach obowiązuje czerwony alarm

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), czwartek (11 lipca) będzie kolejnym dniem z niebezpiecznymi burzami nad Polską. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego, drugiego oraz trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami dla całego kraju. Szczególnie niebezpiecznie może być we wschodnich województwach, gdzie obowiązuje czerwony alarm IMGW przed burzami. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm; na wschodzie burze gwałtowne z opadem chwilami nawalnym i sumą do 60 mm - czytamy w komunikacie IMGW. Ulewnym deszczom może również towarzyszyć silny wiatr. Podczas burz porywy wiatru do około 85 km/h, zaś we wschodnich regionach nawet do 120 km/h. Niestety, w prognozach IMGW nie widać poprawy pogody. W weekend również należy spodziewać się niebezpiecznych burz.

Upał nie odpuszcza, nawet 34 stopnie

W czwartek (11 lipca) dokuczać nam mają nie tylko gwałtowne burze, ale również upał, choć gorąco będzie głównie we wschodniej i południowej Polsce. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna wyniesie do 32°C do 34°C. Na pozostałym obszarze kraju znacznie chłodniej. Nad morzem termometry wskażą 20-22°C, w górach oraz w zachodniej Polsce 24-27°C.

Jak widać, gwałtowne burze nie odpuszczają. Minionej nocy, z 10 na 11 lipca strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 2,7 tys. razy. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z burz, które przeszły nad Polską.

#IMGWlive | 05:35 11.07⚠️UWAGA‼️AKTUALIZACJA OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH #IMGW BURZE 1,2,3°⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Lokalnie grad.▶️https://t.co/8FHMK8ikBo pic.twitter.com/37Yai6KVd1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 11, 2024