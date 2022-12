Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Na osiedlach, pod sklepami i w marketach pojawiają się pierwsze choinki do kupienia. Tradycyjnie, jak co roku, do kupowania żywych drzewek zachęcają leśnicy. Jak co roku sprzedaż choinek będzie prowadzona przez wszystkie 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. - We wszystkich nadleśnictwach RDLP w Białymstoku założonych jest blisko 50 hektarów plantacji choinkowych. Rośnie na nich rodzimy gatunek świerk pospolity (Picea abies), który w Polsce jest popularnym drzewkiem bożonarodzeniowym, a także ozdobne gatunki iglaste, takie jak świerk srebrzysty i jodła koreańska - czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Co zrobić z choinką po świętach?

- Po świętach możemy ją wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę pod rośliny, drewno opałowe albo – jeśli kupiliśmy drzewko w doniczce – posadzić wiosną w ogródku. Nawet wyrzucone na śmietnik drzewka ulegną szybkiej biodegradacji i wrócą do naturalnego obiegu materii, nie zanieczyszczając środowiska - tłumaczą leśnicy.

Ceny choinek w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku. Najtańszą kupimy już za 12,30 zł

Ceny choinek zależą od ich rodzaju i wysokości. Dla przykładu Nadleśnictwo Dojlidy najtańszy świerk pospolity kosztuje 40 zł (0,3 - 0,9 m), a najdroższy 400 zł (5,1 m i wyżej). Najtańszy świerk pospolity oferuje Nadleśnictwo Browsk: za drzewko mierzące do 1 m zapłacimy zaledwie 12,30 zł. Tanie drzewka ma też Nadleśnictwo Borki: za świerk pospolity mierzący do 1 m zapłacimy 20 zł. Atrakcyjnych propozycji jest znacznie więcej. Uwaga! Liczba drzewek jest ograniczona. W galerii poniżej znajduje się pełny cennik choinek wraz z możliwymi terminami zakupu.

