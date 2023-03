Duża grupa nielegalnych migrantów przekroczyła granicę. Wybrali to miejsce. Wszystkich złapano

W pobliżu polsko-litewskiej granicy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą do Niemiec brykiet. Naczepa została prześwietlona skanerem RTG. Okazało się, że w ponad 1000 kartonach z brykietem są ukryte papierosy z białoruską akcyzą. - W ciężarówce funkcjonariusze znaleźli ponad 43 tys. paczek przemycanych papierosów. Gdyby przechwycona kontrabanda trafiła do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby ponad 1 mln zł - informuje podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Dochodzenie w sprawie przemytu prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

