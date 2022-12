Pomysły na Boże Narodzenie 2022. Co można robić w święta?

Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym chrześcijanie cieszą się z narodzin Jezusa Chrystusa. W kościołach można zobaczyć w tym czasie pięknie wykonane żłóbki. Święta to także doskonała okazja na odnowienie rodzinnych więzi. To wyjątkowy okres w roku, kiedy całe rodziny spotykają się przy suto zastawionych stołach rozmawiając, wspominając przeszłość i snując plany na przyszłość. Niektórzy zostają w tym okresie w domu, a inni odwiedzają swoich bliskich. Święta Bożego Narodzenia to także dwa dni wolne od pracy: 25 grudnia (niedziela) i 26 (poniedziałek, czyli drugi dzień świąt). Co robić, gdy mamy już pełne brzuchy, nudzą nas rozmowy przy stole, a od patrzenia w ekran telefonu bolą oczy? Sprawdźcie nasze pomysły na to, co można robić w Święta Bożego Narodzenia 2022.

QUIZ. Te filmy zawsze lecą w święta! Kevin, Shrek, Grinch Pytanie 1 z 10 Jakim powtarzanym w kółko pytaniem Osioł irytował Fionę i Shreka w drodze do Zasiedmiogórogrodu? "Daleko jeszcze?" "Czy to już?" "Zagramy w coś?" Dalej