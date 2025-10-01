Co zrobić, żeby płacić mniej za prąd? AI znalazła sposób

Jesienią i zimą w polskich domach zużycie energii elektrycznej rośnie nawet o kilkanaście procent. Powód jest prosty – krótsze dni i długie wieczory sprawiają, że częściej korzystamy ze sztucznego oświetlenia. Według danych Rachuneo w 2025 roku jedna kWh prądu kosztuje od 1,11 zł do 1,21 zł. Miesięczne opłaty za prąd w przedziale 200 - 300 zł już nikogo nie dziwią. Wobec tego każdy dodatkowy punkt świetlny czy urządzenie włączone na kilka godzin dziennie szybko podbija rachunki. Sprawdziliśmy, jak – dzięki podpowiedziom AI – można realnie zmniejszyć zużycie energii i płacić mniej. Zobaczcie, jakie pomysły na oszczędzanie ma sztuczna inteligencja.

Oszczędzanie energii elektrycznej to dziś nie tylko kwestia ekologii, ale przede wszystkim ekonomii. Wysokie ceny prądu sprawiają, że każda niepotrzebnie zapalona żarówka czy urządzenie pozostawione w trybie czuwania przekłada się na realne straty finansowe. W skali roku różnica między gospodarstwem, które świadomie podchodzi do zużycia energii, a tym, które tego nie kontroluje, może wynosić nawet kilkaset złotych. W okresie jesienno-zimowym, gdy światło jest potrzebne praktycznie od popołudnia do późnych godzin wieczornych, te kwoty stają się jeszcze bardziej odczuwalne.

Ceny prądu a domowy budżet

Dla wielu rodzin rachunki za energię elektryczną to jedno z większych, stałych obciążeń miesięcznych. Przy stawce 1,11–1,21 zł za kWh każde dodatkowe 100 kWh zużycia oznacza wydatek rzędu 120 zł. To koszt, który szczególnie w zimie może łatwo się pojawić – gdy włączamy lampy w każdym pokoju, korzystamy częściej z czajnika elektrycznego, piekarnika czy dodatkowych grzejników. Dlatego kontrola zużycia prądu staje się podstawą rozsądnego planowania domowych wydatków.