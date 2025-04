Darmowe grafiki i kartki wielkanocne na Wielkanoc + wierszyki i rymowanki do wysłania

Co włożyć do święconki? Lista najważniejszych produktów. Jeden produkt ma szczególne znaczenie

Wielkanoc to jedno z najważniejszych i najbardziej radosnych świąt w polskiej tradycji. Kojarzy się z odrodzeniem, nadzieją i wiosennym przebudzeniem – zarówno w przyrodzie, jak i w sercach ludzi. To czas spotkań z rodziną, wspólnego świętowania przy stole, ale też pielęgnowania pięknych zwyczajów. Jednym z nich jest składanie sobie życzeń wielkanocnych – tych pełnych ciepła, wiary i uśmiechu. Niezależnie od tego, czy robimy to osobiście, telefonicznie czy przez wiadomość w mediach społecznościowych, warto zadbać o słowa, które naprawdę coś znaczą.

Wierszyki na Wielkanoc 2025

Zając skacze po ogrodzie, w wielkanocnej jest wygodzie.

Niesie jajka, życzeń worek – zdrowia, szczęścia na ten roczek!

***

W święta niech Ci będzie miło,

żeby jajko się nie stłukło,

żeby mazurek smakował, a baranek się uśmiechał!

***

Wielkanocne życzenia ślę,

niech Ci będzie zawsze wesoło,

niechaj radość będzie wkoło!

***

***

Niech radość Wielkanocy zagości w Twoim domu,

a spokój, miłość i nadzieja towarzyszą Ci przez cały rok.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wiosennego optymizmu,

spokoju ducha i prawdziwej radości z każdego wspólnego momentu.

Święta, święta – Wielkanocne, niech Ci będą dziś owocne. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i od zająca dużo radości!

Rymowanki na święta wielkanocne 2025

W koszyczku baranek, jajko malowane,

a obok kiełbaska – pięknie ułożone.

Niech te Święta będą wyjątkowe,

ciepłe, rodzinne i odlotowe!

***

Wielkanocne biją dzwony,

czas radosny, upragniony.

Niech w Twoim domu zagości,

pokój, miłość, moc radości!

***

Wczoraj kury tak gdakały,

nasze jajka oszalały.

Malowały się w paseczki i w kółeczka i wstążeczki.

Teraz wszystkie krzyczą - hura hura wesołego Alleluja!

Życzenia wielkanocne na Wielkanoc

W te szczególne święta Wielkanocne życzę Ci dużo wiary, nadziei i miłości. Wesołego Alleluja!

Niech się święci Alleluja! Wielkanoc nam zawitała! Życzymy od serca, by Wam wszystkim szczęście, radość i spokój dawała...

Na Wielkanoc wiele radości od zająca samych nowości. Niech to będzie czas uroczy. Życzę zdrowej Wielkanocy!

Błogosławieństwa bożego, zdrowia, nadziei i miłości, którą niesie zmartwychwstały Jezus Chrystus.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci pokoju, wiary i nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie radość, zdrowie oraz wytchnienie w gronie najbliższych.

Tradycyjne życzenia wielkanocne na Wielkanoc 2025

Tradycyjne życzenia wielkanocne to wyraz szacunku, pamięci i duchowego wsparcia – niosą ze sobą spokój, nadzieję i radość Zmartwychwstania. Składane rodzinie, przyjaciołom czy współpracownikom, podkreślają wagę wspólnoty i świątecznej atmosfery.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa napełni Wasze serca otuchą, a każdy dzień będzie pełen dobra i światła.

Pełnych pokoju i miłości Świąt Wielkiej Nocy. Niech ten świąteczny czas przyniesie nadzieję, rodzinne ciepło oraz duchową odnowę.

***

Wesołego Alleluja! Niech Święta Wielkanocne będą czasem radości, życzliwości i pięknych chwil spędzonych z najbliższymi.

***

Z okazji Wielkiej Nocy życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pomyślności i rodzinnego spokoju.

Niech ten czas napełni serca wiarą, a każdy dzień przynosi pokój i nadzieję.

***

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Państwa pokojem serca, zdrowiem i siłą do pokonywania codziennych trudności.

***

Z całego serca życzę, by nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosły wytchnienie, rodzinne ciepło oraz prawdziwą radość i nadzieję.

Niech ten świąteczny czas będzie źródłem duchowej odnowy i wewnętrznego spokoju.