Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" wydał 40 zł na jednego zęba. "Niemałe pieniądze". Internauci kpią

Andrzej Onopiuk z Plutycz dysponuje różnorodnym sprzętem służącym do pracy. Niestety czasami trzeba coś naprawić, a to wiąże się z dodatkowym stresem, wydatkami i poświęconym czasem. Ostatnio 42-letni Andrzej musiał naprawić grabiarkę, bowiem kilka zębów maszyny uległo uszkodzeniu lub zaginęło. Ich zakup nie był łatwy. - Dzisiaj będę naprawiać grabiarkę. Połamały się zęby niestety i jest kłopot z dokupieniem takich zębów. Objeździliśmy pół Bielska i niestety prosta niby maszyna, proste zęby, a jest kłopot dokupić, ale jakoś z biedą kupiliśmy i dzisiaj będę próbował naprawić te zęby - oznajmił Andrzej, po czym przystąpił do pracy. - A taki ząb jeden niestety 40 zł kosztuje, więc niemałe pieniądze - dodał rolnik.

Montaż nowych zębów okazał się bardziej skomplikowany, niż się spodziewał. - No i mam młotek. Teraz zobaczymy, czy się podda. O, od razu. Ale tradycyjnie się okręca z góry - komentował Andrzej.

Po zakończeniu montażu rolnik posmarował ruchome elementy maszyny, przygotowując ją do sezonu. - No i grabiarka jest gotowa na sezon, także czekamy na pierwszy pokos trawy - podsumował.

Andrzej z Plutycz naprawił maszynę. Fala komentarzy

Tradycyjnie już nagranie wzbudziło szereg emocji wśród oglądających. Znowu nie brakuje krytycznych komentarzy. Spora część widzów uważa, że 42-latek ma słabe umiejętności, gdy trzeba coś naprawić. "Od razu widać wykształcenie mechaniczne. Ta precyzja ruchów. Płynność i lekkość w operowaniu kluczami. Ten bystry wzrok spragniony rozwiazywania problemów" - napisał, raczej ironicznie, jeden z widzów.

