Dwa balony z Białorusi wylądowały w Polsce! Co było w środku?

Dwa balony z Białorusi przyleciały do Polski! Przenosiły nieoczekiwany ładunek

W piątkowy poranek jeden z mieszkańców Kolna nagle natknął sięna nieoczekiwany widok. Na wiadukcie przy miejscowości Stawiski (pow. kolneński) wisiał balon z przyczepioną do niego paczką! Zadzwonił na numer alarmowy, a potem próbował ściągnąć dziwny przedmiot na ziemię. Mężczyzna pociągnął pakunek, co spowodowało pęknięcie balonu. Następnie przywiózł znalezisko do komendy w Kolnie. Po sprawdzeniu pirotechnicznym okazało się, że w środku znajduje się 1,5 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Podobny balon znaleziono w miejscowości Szaciłówki w powiecie sokólskim. Był pod nim podpięty pakunek z zawartością aż 1350 paczek papierosów. Policja poinformowała, że balony zawierały lokalizatory, które miały ułatwić przemytnikom ich odnalezienie. Mundurowi podkreślili, że są to kolejne w ostatnich tygodniach próby przemytu z użyciem balonów w województwie podlaskim.

źródło: RMF FM

