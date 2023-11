Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce. Bogacze, którzy pławią się w luksusach. Zagrali za 12,50 zł i wygrali fortunę

vera 8:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce. To najdroższa (jeden los kosztuje 12,50), a zarazem jedyna gra w katalogu Totalizatora Sportowego, w której za każdym razem można wygrać co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Od takich pieniędzy może się zakręcić w głowie! Zobaczcie, gdzie do tej pory padły w naszym kraju najwyższe wygrane w Eurojackpot.