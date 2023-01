Farciarz z Białegostoku wydał 5 zł na zdrapkę i teraz czeka na olbrzymi przelew

Złodziejka w kościele. Ludzie poszli do komunii świętej, a ona... Parafia pokazała nagranie

O dużym szczęściu może mówić mieszkaniec Białegostoku, który za 5 zł kupił zdrapkę i "wydrapał" sobie główną wygraną w wysokości 85 tys. złotych. Zgodnie z prawem dziesięć procent z tej kwoty trzeba będzie oddać urzędowi skarbowemu. Wygrana została zanotowana we wtorek (24 stycznia). Zdrapka KRZYŻÓWKA XL została kupiona w punkcie Lotto przy ul. Pogodnej 11. Co ciekawe, w tej zdrapce została do zgarnięcia jeszcze tylko jedna główna wygrana w wysokości 85 tys. złotych.

