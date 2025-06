Serca natury bije tu najmocniej

Kraina jak z baśni. To ostatnia taka puszcza w Europie. Znajdziesz ją w Polsce

Puszcza Białowieska to unikalny na skalę Europy las pierwotny, który rozciąga się na pograniczu Polski i Białorusi. Znajduje się w województwie podlaskim, niedaleko granicy z Białorusią. To miejsce owiane legendą, pełne dzikiej przyrody, historii i tajemnic. Dlaczego warto je odwiedzić i co czyni je wyjątkowym?