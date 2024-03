FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODLASKIEGO. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Tego nie wkładaj do święconki. Te produkty są absolutnie zakazane przez kościół. Wiemy, co dokładnie powinno się znaleźć

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także usługi społeczne. Projekty są prowadzone przez instytucje samorządowe oraz organizacje, np. fundacje i stowarzyszenia. Są one adresowane do seniorów, osób bezrobotnych, dzieci i młodzieży z uboższych rodzin, osób z niepełnosprawnością czy osób, które mają utrudniony dostęp do badań profilaktycznych choćby dlatego, że nie ma pociągu czy autobusu, który mógłby je na te badania zawieźć. A to oznacza, że bardzo wielu mieszkańców woj. podlaskiego (i każdego innego regionu Polski) może z nich skorzystać.

Pokazujemy trzy wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta na Podlasiu jest o wiele bogatsza.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – PIFE nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym w uzyskiwaniu dotacji. W punktach możesz także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy itelefony PIFE znajdziesz na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl.

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji

To pierwsza edycja „Podlaskiego programu wsparcia stypendialnego uczniów/uczennic szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Choć nazwa projektu jest długa, warto zapoznać się z jego założeniami, bo do zdobycia jest 6 tys. zł! To stypendium dla młodzieży, która świetnie się uczy, a pochodzi z niezbyt dobrze sytuowanych rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie w dodatkowy rozwój młodego człowieka.

Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, czyli na rok szkolny. W okresie pobierania stypendium uczeń musi mieć zapewnioną opiekę dydaktyczną przedstawiciela szkoły lub placówki systemu oświaty, do której uczęszcza. Taki opiekun dydaktyczny, we współpracy z nastolatkiem, opracowuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Chodzi o to, by pieniądze faktycznie były przeznaczane na naukę i rozwijanie zainteresowań uczennicy lub ucznia, a nie zasilały domowy budżet jego rodziny.

Wnioski o stypendium można składać do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. W imieniu uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wnioski składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Informację o osiągnięciach i średniej osoby ubiegającej się o stypendium potwierdza dyrektor szkoły, do której ona uczęszcza. To pierwszy cykl stypendiów, a w programie zagwarantowano cztery takie cykle. Należy zaznaczyć, że województwo podlaskie zaplanowało również podobne stypendia dla uczniów szkół zawodowych, warto zatem śledzić stronę podlaskie.eu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dla kogo stypendium

Skorzystać z programu mogą uczniowie (z wyłączeniem szkół dla dorosłych):

klas V–VIII szkół podstawowych,

klas I–IV liceów ogólnokształcących,

klas V–VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

klas I–IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,

klas I–V liceów sztuk plastycznych,

klas II–IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Stypendium jest przewidziane dla uczniów, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium (czyli w 2023 r.) znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej. Oznacza to, że:

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał 2022 zł na miesiąc,

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a dochód nie przekraczał 2292 zł na miesiąc.

Dodatkowo w poprzednim roku szkolnym, czyli 2022/2023, kandydat spełnił przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

średnia ocen: w szkole podstawowej – 4,75, a w liceum ogólnokształcącym – 4,5, tytuł finalisty bądź laureata konkursu, olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie uczestnictwa w zawodach III stopnia olimpiad/ konkursów organizowanych zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu.

Pomoc jest dostępna w 35 gminach

PROGRAM OPIEKI DLA SENIORÓW ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Na ten program przeznaczono aż 45 mln zł. Zakłada, że starsze i niesamodzielne osoby będą objęte teleopieką, usługami opiekuńczymi, sąsiedzkimi i asystenckimi. Program będzie realizowany przez 35 lokalnych ośrodków pomocy społecznej (tyle się zgłosiło), które dysponują odpowiednimi specjalistami. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników programu. Dzięki niemu osoby potrzebujące opieki będą mogły się czuć bezpieczniej i otrzymać konkretną pomoc. Program potrwa cztery lata.

Jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy na przykładzie gminy Łapy.

Tu opieką zostanie otoczonych 600 osób powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz 18 lat dla osób z niepełnosprawnościami. Do tych mieszkańców gminy będą kierowane:

• sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Może na nie liczyć osoba starsza, niesamodzielna, z niepełnosprawnościami, gdy np. ma kłopot ze zrobieniem zakupów, przygotowaniem posiłków, praniem czy sprzątaniem, dotarciem do lekarza czy urzędu i załatwieniem swojej sprawy urzędowej. Opieka sąsiadów może obejmować także towarzyszenie na spacerach albo informowanie rodziny lub np. pogotowia o pogorszeniu stanu zdrowia czy sytuacjach kryzysowych. Osoba potrzebująca nie będzie się już krępowała prosić o pomoc, ponieważ nie musi już liczyć tylko na życzliwość sąsiadów. Otrzymają oni za pomoc także gratyfikację finansową.

• usługi asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami

Asystent pomaga w czynnościach dnia codziennego, niezbędnych do normalnego życia, pracy czy nauki. W zależności od potrzeb może też pomagać w czynnościach higienicznych fizjologicznych. l usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Osoba potrzebująca otrzyma pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i pomóc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Będą świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarkę, rehabilitanta czy psychologa. Uczestnik programu może tu liczyć na pielęgnację, zmianę opatrunków, zapisanie i pomoc w dotarciu do lekarza czy na badania, wykupienie leków, a także rehabilitację czy wsparcie psychologiczne.

• teleopieka

Osoby zakwalifikowane do korzystania z tej usługi otrzymają opaski bezpieczeństwa na nadgarstek. Na opasce znajduje się przycisk SOS, dzięki któremu można wezwać pomoc, detektor upadku (wyczuje i powiadomi centrum teleopieki, gdy uczestnik programu upadnie i np. straci przytomność), są też lokalizator GPS, czujnik tętna i karta SIM (telefoniczna) z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki. Osoby, które otrzymają taką opaskę, zostaną przeszkolone, jak ją obsługiwać. Opaska zostanie podłączona do systemu teleopieki, przy którym całą dobę dyżurują specjaliści z centrum teleopieki – mogą wezwać np. pogotowie.

Agnieszka Poważa, kierowniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, który również przystąpił do programu, zwróciła uwagę, że to realne wsparcie dla mieszkańców w potrzebie. Dodała, że w jej gminie osoby po 60. roku życia stanowią niemal 30 proc. mieszkańców, apo 75. roku życia to 30 proc. wszystkich seniorów.

– Prawie połowa tych osób zamieszkuje tereny wiejskie, więc niezwykle ważne jest dotarcie do nich z pomocą – mówi. A to często jest bardzo trudne. Jednak należy inwestować w osoby starsze, bo będzie to coraz większy odsetek społeczeństwa.

Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje takiej pomocy, podpowiedz mu, że może z niej skorzystać. To wszystko dzięki Funduszom Europejskim.

Tu szukaj pomocy

Do projektu przystąpiły ośrodki pomocy społecznej z: Augustowa, Ciechanowca, Czarnej Białostockiej, Czeremchy, Czyży, Danówka, Dąbrowy Białostockiej, Gródka, Jedwabnego, Klukowa, Kobylina-Borzym, Kołaków Kościelnych, Krasnopola, Łap, Łomży, Mielnika, Nowych Piekut, Nowinki, Piątnicy, Przytuł, Puńska, Radziłowa, Rajgrodu, Siemiatycz, Sokołów, Sokółki, Stawisk, Supraśla, Szczuczyna, Szepietowa, Szumowa, Wasilkowa, Wizny, Wysokiego Mazowieckiego i Zabłudowa.

Harcerze prowadzą projekt „Podlaskie podwórka”

WSPARCIE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW

Dzięki wsparciu w wysokości prawie 33 mln zł z Funduszy Europejskich zaczął działać projekt adresowany do 1350 dzieci i nastolatków w wieku 6–18 lat i ich rodziców lub opiekunów. Dzieci będą mogły wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach czy biwakach, otrzymają – w zależności od potrzeb – opiekę psychologa lub innego specjalisty. Będą mogły również dzwonić pod numer Harcerskiego Telefonu Pomocy.

Pedagogika podwórkowa – a to ona stanowi trzon programu „Podlaskie Podwórka” – ma za zadanie ograniczać podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych i daje im możliwość spędzania czasu w sposób atrakcyjny. Przede wszystkim wszystkim jednak uczy tego, jak można spędzać swój wolny czas, zamiast snuć się po ulicach i szukać przysłowiowego guza. Odpowiedzialni i życzliwi dorośli, a także harcerze prowadzą z dziećmi różne zajęcia świetlicowe i sportowe, odrabiają lekcje, rozwijają ich pasje i zainteresowania. Dzieci chodzą na wydarzenia kulturalne, sportowe czy muzyczne. Opiekunowie starają się też zaangażować rodziców w spędzanie czasu z dziećmi, organizując rajdy rodzinne, powiatowe złazy świetlicowe czy biwaki.

Drugim elementem programu jest Harcerskie Centrum Wsparcia. Tu każdy uczestnik projektu może uzyskać fachową pomoc psychologów, psychoterapeutów i pedagoga. Specjaliści zajmują się również promocją zdrowia, edukowaniem dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie wykluczenia społecznego, chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy, a także w zapobieganiu cyberprzestępczości.

Harcerskie Centrum Wsparcia działa codziennie w siedzibie ZHP Chorągwi Białostockiej. Rodzic wraz z dzieckiem może się tu skonsultować w sprawie niepokojących problemów, związanych ze sferą emocjonalną, zachowaniem wynikającym z zaburzeń, niepełnosprawności, uzależnień i stylu życia, np. otyłości. Rodzice mogą przyjść np. z problemem prawnym wynikającym z zadłużenia czy przemocy w rodzinie.

Trzecim elementem programu jest Harcerski Telefon Pomocy dla uczestników projektu. Może zadzwonić dziecko, a także jego rodzic. Telefon odbiera psycholożka, która zadaje kilka pytań, a potem kieruje dzwoniącego do konkretnego specjalisty.

Już można korzystać z pomocy w niektórych regionach województwa, w kolejnych telefon będzie dopiero uruchamiany. Informacji trzeba szukać w szkołach.

