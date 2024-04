i Autor: Shutterstock

QUIZ. To wydarzyło się w kwietniu 2024 roku. Na pewno pamiętasz, co działo się wokół Ciebie?

Kwiecień 2024 dobiega końca wielkimi krokami. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Was test dotyczący tego okresu. Pamiętacie, co działo się w tym miesiącu w Polsce oraz na świecie? Niby to ledwie kwestia dni i tygodni, ale czy na pewno zdołacie osiągnąć komplet? Łatwo nie będzie, bo pytania mogą Was zaskoczyć!