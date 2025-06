Historyczna wygrana w Lotto. Farciarz z Podlasia został milionerem

Kumulacja LOTTO rozbita! Gdzie padły główne wygrane?

W sobotnim (31.05) losowaniu Lotto padły następujące liczby 18, 21, 22, 41, 42, 45. Tym razem wygrane padły w trzech różnych miejscach – w dużym mieście, w mniejszej miejscowości i w internecie. Jeden z nowych milionerów zagrał w Krakowie, odwiedzając punkt LOTTO przy ul. Podgórskiej 34, mieszczący się w Galerii Kazimierz (HDS). Postawił na grę systemową z siedmioma liczbami i skorzystał z własnych typów. Dzięki temu, oprócz głównej wygranej, zainkasował także dodatkowe 41 424 zł.

Drugi szczęśliwy gracz zagrał w Siemiatyczach, w kolekturze przy ul. Grodzieńskiej 46. Postawił kilka zakładów na chybił trafił. To historyczny moment dla miasta – to najwyższa wygrana w Lotto, jaką kiedykolwiek tam odnotowano. Trzeci zwycięzca dokonał zakupu kuponu przez internet, również wybierając losowe liczby. Tym samym potwierdził, że gra online może być równie szczęśliwa jak ta stacjonarna.

Jak poinformowało Totalizator Sportowy, z rozbitej kumulacji zasiliły także dwa ważne fundusze: na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej trafiło 15 986 655 zł, a na Fundusz Promocji Kultury – 4 263 108 zł.

Jak grać w Lotto?

Lotto to najpopularniejsza gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 3 zł. Dopłacając złotówkę można zagrać w Lotto Plus. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty. Losuje się 6 liczb z 49. Najwyższą do tej pory wygraną w Lotto odnotowano w miejscowości Skrzyszów w 2017 roku. Szczęśliwiec wzbogacił się o... 36 726 210,20 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto

36 726 210,20 zł - Skrzyszów

35 234 116,20 zł - Ziębice

33 787 496,10 zł - Gdynia

33 357 545,90 zł - Sławno

30 927 429,60 zł - Bolesławiec