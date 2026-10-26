IKEA wreszcie w Białymstoku. Wkrótce otwarcie!

Nowy punkt szwedzkiej sieci zajmie przestrzeń ponad 3600 metrów kwadratowych, funkcjonując w mniejszym, kompaktowym formacie. Na klientów będzie czekać ponad dwa tysiące produktów do wyposażenia wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem drobnych akcesoriów domowych. W przestrzeni handlowej zaplanowano również inspirujące strefy aranżacyjne, pokazujące możliwości zagospodarowania zarówno przestronnych domów, jak i niewielkich mieszkań.
Klienci odwiedzający placówkę będą mogli liczyć na profesjonalne wsparcie doradców. W ofercie przewidziano pomoc w kompleksowym projektowaniu zabudowy kuchennej oraz systemów szaf. Jeśli jakiegoś artykułu zabraknie w fizycznej ekspozycji, będzie możliwość jego sprowadzenia poprzez złożenie zamówienia na miejscu lub online. Zakupy będzie można odebrać w lokalnym Punkcie Odbioru Zamówień lub zamówić bezpośrednio pod wskazany adres.
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Szwedzkich smaków będzie można spróbować dzięki obecności kultowego Bistro oraz Sklepiku Szwedzkiego, które dopełnią ofertę handlową. Nowy punkt będzie dostępny dla kupujących od poniedziałku do soboty między 9:00 a 21:00, natomiast w niedziele z zakazem handlu zakupy zrobimy od 10:00 do 20:00. Placówka dołączy do grona najemców Galerii Zielone Wzgórze, gdzie znajduje się już hipermarket Carrefour oraz liczne punkty usługowo-handlowe.
Sklep w stolicy Podlasia będzie zaledwie drugim takim obiektem w naszym kraju, który działa w pomniejszonej formule. Prekursorem tego rozwiązania był punkt otwarty wcześniej w Bielsku-Białej.