IKEA wreszcie w Białymstoku. Wkrótce otwarcie!

Nowy punkt szwedzkiej sieci zajmie przestrzeń ponad 3600 metrów kwadratowych, funkcjonując w mniejszym, kompaktowym formacie. Na klientów będzie czekać ponad dwa tysiące produktów do wyposażenia wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem drobnych akcesoriów domowych. W przestrzeni handlowej zaplanowano również inspirujące strefy aranżacyjne, pokazujące możliwości zagospodarowania zarówno przestronnych domów, jak i niewielkich mieszkań.

Klienci odwiedzający placówkę będą mogli liczyć na profesjonalne wsparcie doradców. W ofercie przewidziano pomoc w kompleksowym projektowaniu zabudowy kuchennej oraz systemów szaf. Jeśli jakiegoś artykułu zabraknie w fizycznej ekspozycji, będzie możliwość jego sprowadzenia poprzez złożenie zamówienia na miejscu lub online. Zakupy będzie można odebrać w lokalnym Punkcie Odbioru Zamówień lub zamówić bezpośrednio pod wskazany adres.

Czytaj też: Polska Fudżijama zachwyca. Zobaczysz z niej kilkanaście jezior

10

Szwedzkich smaków będzie można spróbować dzięki obecności kultowego Bistro oraz Sklepiku Szwedzkiego, które dopełnią ofertę handlową. Nowy punkt będzie dostępny dla kupujących od poniedziałku do soboty między 9:00 a 21:00, natomiast w niedziele z zakazem handlu zakupy zrobimy od 10:00 do 20:00. Placówka dołączy do grona najemców Galerii Zielone Wzgórze, gdzie znajduje się już hipermarket Carrefour oraz liczne punkty usługowo-handlowe.

Sklep w stolicy Podlasia będzie zaledwie drugim takim obiektem w naszym kraju, który działa w pomniejszonej formule. Prekursorem tego rozwiązania był punkt otwarty wcześniej w Bielsku-Białej.