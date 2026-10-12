Polska Fudżijama zachwyca. Zobaczysz z niej kilkanaście jezior

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-10-12 12:48

Na północnym wschodzie Polski, w sercu Suwalszczyzny, wznosi się Góra Cisowa. Znana jako „Suwalska Fudżijama”, stanowi jedno z najważniejszych wzniesień Suwalskiego Parku Krajobrazowego i oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy.

Legenda o powstaniu Suwalskiej Fudżijamy

Góra Cisowa wznosi się na wysokość 256 metrów nad poziomem morza i wyróżnia się wyjątkowo regularnym kształtem. Miejscowe podania głoszą, że to wzniesienie usypano z ziemi wykopanej z miejsca pobliskiego jeziora. Z kolei nazwa góry wywodzi się ponoć od potężnego drzewa cisa, które w przeszłości górowało na samym jej wierzchołku.

Czytaj też: Mówią o niej "Bieszczady Północy". Suwalszczyzna to jeden z najbardziej tajemniczych i malowniczych regionów w Polsce

Z Góry Cisowej zobaczysz kilkanaście jezior

To, co najbardziej przyciąga turystów na Górę Cisową, to rozległa panorama. Regionalne portale turystyczne wskazują, że przy sprzyjającej aurze z jej szczytu dostrzec można kilkanaście zbiorników wodnych oraz niezliczoną ilość mniejszych wzniesień. Poniżej rozciąga się malownicza dolina rzeki Szeszupy, pełna łąk, torfowisk i jezior. Atrakcja ta znajduje się w pobliżu miejscowości Gulbieniszki. Dotrzeć tam można wyznaczonym szlakiem, a lokalne władze uznają Górę Cisową za jeden z najbardziej urokliwych punktów widokowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Góra Cisowa i zamglona dolina o zachodzie słońca. O urokach Suwalszczyzny przeczytasz na łamach SE Białystok.
Galeria zdjęć 6
Angermünde - niemieckie miasteczko, które zaskakuje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUWAŁKI
POLICJA SUWAŁKI