Polska Fudżijama zachwyca. Zobaczysz z niej kilkanaście jezior

Legenda o powstaniu Suwalskiej Fudżijamy

Góra Cisowa wznosi się na wysokość 256 metrów nad poziomem morza i wyróżnia się wyjątkowo regularnym kształtem. Miejscowe podania głoszą, że to wzniesienie usypano z ziemi wykopanej z miejsca pobliskiego jeziora. Z kolei nazwa góry wywodzi się ponoć od potężnego drzewa cisa, które w przeszłości górowało na samym jej wierzchołku.

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Z Góry Cisowej zobaczysz kilkanaście jezior

To, co najbardziej przyciąga turystów na Górę Cisową, to rozległa panorama. Regionalne portale turystyczne wskazują, że przy sprzyjającej aurze z jej szczytu dostrzec można kilkanaście zbiorników wodnych oraz niezliczoną ilość mniejszych wzniesień. Poniżej rozciąga się malownicza dolina rzeki Szeszupy, pełna łąk, torfowisk i jezior. Atrakcja ta znajduje się w pobliżu miejscowości Gulbieniszki. Dotrzeć tam można wyznaczonym szlakiem, a lokalne władze uznają Górę Cisową za jeden z najbardziej urokliwych punktów widokowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

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