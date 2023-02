W jednym z mieszkań w Grajewie (woj. podlaskie) doszło do kradzieży telewizora wartego 800 zł. - Zgłaszająca poinformowała, że sprawcą najprawdopodobniej jest mężczyzna, któremu wynajmowała pokój. Kobieta dodała, że zamknęła go w pokoju, w którym brakuje telewizora - informuje oficer prasowy. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, to 41-letni lokator nie przyznawał się do kradzieży. Zmienił jednak zdanie, gdy znaleziono przy nim umowę kupna-sprzedaży telewizora. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze odzyskali już skradziony sprzęt, natomiast mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

