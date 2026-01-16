Komunikat MEN w sprawie ferii zimowych. To trzeba wiedzieć

W sobotę (17.01) w szkołach rozpoczynają się ferie zimowe. W tym roku po raz pierwszy uczniowie będą mieli przerwę w nauce w trzech terminach, a nie – jak dotychczas – w czterech. Dwutygodniowe ferie, w zależności od województwa, potrwają od 17 stycznia do 1 marca. MEN argumentuje, że nowy podział ma ułatwić rodzinom organizację wyjazdów i ograniczyć chaos związany z różnymi terminami w sąsiadujących województwach.

Nowy podział ferii zimowych

Zmiana dotyczy organizacji roku szkolnego. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Pierwszy termin ferii: 17 stycznia – 1 lutego

Jako pierwsi na zimowy wypoczynek wyjadą uczniowie z województw:

mazowieckiego

pomorskiego

podlaskiego

świętokrzyskiego

warmińsko-mazurskiego

Drugi termin ferii: 31 stycznia – 15 lutego

W tym czasie przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw:

dolnośląskiego

kujawsko-pomorskiego

łódzkiego

zachodniopomorskiego

małopolskiego

opolskiego

Ostatni termin ferii: 14 lutego – 1 marca

Najpóźniej ferie rozpoczną uczniowie z województw:

podkarpackiego

lubelskiego

wielkopolskiego

lubuskiego

śląskiego

Co ciekawe, następna przerwa w nauce w szkołach przypadnie na Wielkanoc. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego potrwa ona od 2 do 7 kwietnia.