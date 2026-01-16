Komunikat MEN w sprawie ferii zimowych. To trzeba wiedzieć

2026-01-16 8:40

W szkołach ruszają ferie zimowe, ale w tym roku uczniów i rodziców czeka istotna zmiana. Po raz pierwszy zimowa przerwa została podzielona na trzy, a nie cztery terminy. Dwutygodniowe ferie rozpoczną się 17 stycznia i – w zależności od województwa – potrwają do 1 marca.

Komunikat MEN w sprawie ferii zimowych. Wprowadzono nowe zasady

W sobotę (17.01) w szkołach rozpoczynają się ferie zimowe. W tym roku po raz pierwszy uczniowie będą mieli przerwę w nauce w trzech terminach, a nie – jak dotychczas – w czterech. Dwutygodniowe ferie, w zależności od województwa, potrwają od 17 stycznia do 1 marca. MEN argumentuje, że nowy podział ma ułatwić rodzinom organizację wyjazdów i ograniczyć chaos związany z różnymi terminami w sąsiadujących województwach.

Nowy podział ferii zimowych

Zmiana dotyczy organizacji roku szkolnego. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Pierwszy termin ferii: 17 stycznia – 1 lutego

Jako pierwsi na zimowy wypoczynek wyjadą uczniowie z województw:

  • mazowieckiego
  • pomorskiego
  • podlaskiego
  • świętokrzyskiego
  • warmińsko-mazurskiego

Drugi termin ferii: 31 stycznia – 15 lutego

W tym czasie przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw:

  • dolnośląskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • łódzkiego
  • zachodniopomorskiego
  • małopolskiego
  • opolskiego

Ostatni termin ferii: 14 lutego – 1 marca

Najpóźniej ferie rozpoczną uczniowie z województw:

  • podkarpackiego
  • lubelskiego
  • wielkopolskiego
  • lubuskiego
  • śląskiego

Co ciekawe, następna przerwa w nauce w szkołach przypadnie na Wielkanoc. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego potrwa ona od 2 do 7 kwietnia.

