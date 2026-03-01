Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie walczy z wilkami. Los jej hodowli wisi na włosku

Bohaterowie popularnego programu "Rolnicy. Podlasie" muszą wykazać się stalowymi nerwami i doskonałą organizacją. W najnowszym odcinku widzowie zobaczą zmagania z naturą, które zagrażają przyszłości gospodarstwa w Laszkach. Emilia Korolczuk staje przed widmem likwidacji hodowli z powodu wilków.

Andrzej z Plutycz organizuje przepęd bydła

W Plutyczach trwa wielka mobilizacja związana z planowanym przemieszczeniem stada krów. Andrzej musi skorzystać z pomocy innych, ponieważ zwierzęta nie nawykły do takich manewrów i ich reakcje są trudne do przewidzenia. Do akcji, oprócz Gienka i Jastrzębia, wkraczają Paulina oraz Ela. Dzięki sprawnej koordynacji i wspólnemu wysiłkowi całej grupy, operacja przepędzania bydła kończy się sukcesem, a rolnicy unikają niebezpiecznych komplikacji.

Emilia Korolczuk boi się o swoje zwierzęta

Znacznie bardziej dramatyczna sytuacja panuje w gospodarstwie w Laszkach. Właścicielka staje w obliczu realnego ryzyka utraty dorobku, ponieważ wilki już wcześniej atakowały jej inwentarz, wyrządzając bolesne szkody. Kolejny atak drapieżników może oznaczać definitywny koniec hodowli, a przepisy prawne zabraniają używania głośnych środków odstraszających, takich jak petardy. Emilka wraz z mamą muszą improwizować, montując na ogrodzeniu szeleszczące taśmy oraz ustawiając manekina mającego zniechęcić bestie do podchodzenia.

„Dzisiaj spróbujemy zastosować różne rozwiązania. Kilka metod naraz” - powiedziała Emilia Korolczuk.

Prace polowe w Bronowie i emisja odcinka

Rytm dnia w Bronowie wyznaczają typowe, codzienne obowiązki gospodarskie. Po zakończeniu porannego obrządku Jarek koncentruje się na nawożeniu gruntów, przygotowując obornik do wywiezienia na pole. W tych ciężkich zadaniach pomaga mu syn Adaś, z którym wspólnie ładują przyczepę i ruszają ciągnikiem do pracy. Premierowa odsłona programu Rolnicy. Podlasie zostanie wyemitowana w niedzielę o godzinie 20:00 na antenie Fokus TV.

