Kupujesz żywego karpia na święta? Możesz dostać srogi mandat! Nie rób tego pod żadnym pozorem

Nie rób tego, bo dostaniesz mandat. Jak kupować żywego karpia na święta?

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało mniej niż dwa tygodnie. Wielu z nas już rozpoczęło przygotowania świąteczne, ubierając choinkę, kupując prezenty i produkty, potrzebne do przyrządzenia wigilijnej kolacji. Jedną z tradycyjnych potraw świątecznych jest karp. Ryba ta nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem Polaków poza świętami, jednak w wigilijny wieczór karp króluje na stołach wielu z nas. Jedni z kupnem karpia będą czekać do ostatniej chwili, inni zrobią zakupy z wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że cena karpia do niskich nie należy. Za kilogram tej ryby zapłacimy 40-70 zł.

Jednym z wielu wspomnień ze świąt jest widok pływającego w wannie karpia tuż przed Wigilią. Niektórzy do dnia dzisiejszego kupują żywą rybę. Warto pamiętać, że za kupienie żywego karpia może nam grozić surowa kara. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dokonujemy zakupu od sprzedawcy, który przechowuje go w sposób niehumanitarny lub gdy my sami przenosimy karpia ze stoiska do domu w reklamówce ze zbyt małą ilością wody. Służby mogą to uznać za formę znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za to mandat lub kara od kilku miesięcy do 3 lat więzienia. Producenci z powinni z kolei mieć się na uwadze sposób uśmiercaniu karpia. Za zabicie ryby bez ogłuszenia lub przy dzieciach grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jakiego karpia kupić na święta? Wskazówki

Na koniec warto odpowiedzieć na pytanie, jakiego karpia kupić na świąteczny stół, aby smakował on uczestnikom wigilijnej kolacji. Zbyt duży karp będzie za tłusty. Z kolei ze zbyt małej tryby z trudem pozbędziemy się ości. Jak powinna być zatem waga idealnego karpia na święta? Ważyć powinien 1,5-2,5 kg. Należy też kupować karpia z łuską, a nie królewskiego, ponieważ ich mięso jest bardziej delikatne. Ryba powinna być też oczywiście świeża, a jej skrzela - czerwone. Świeżość karpia możemy sprawdzić, naciskając rybę palcem. Powinien być sprężysty, a oczy - szkliste.

QUIZ. Przysłowia ze zwierzętami. Orły zdobędą minimum 12/15 Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Kto harcuje, gdy nie ma kota? myszy psy wróble Dalej