Łomżyńscy kryminalni zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 25 lat.

Mieszkanki Warszawy przyjechały do Łomży z zamiarem kradzieży.

Ich łupem padły 25 kurtek o łącznej wartości 2400 złotych.

Kobiety przyznały, że kradzież ubrań to ich sposób na życie.

Obie były wcześniej karane za kradzieże.

Usłyszały zarzuty, za które grozi im do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Łomży ustalili miejsce pobytu podejrzanych kobiet po tym, jak doszło do kradzieży w jednym z miejscowych sklepów odzieżowych. Z ustaleń policji wynika, że kobiety przyjechały do miasta specjalnie po to, by dokonać kradzieży. Jednorazowo wyniosły ze sklepu 25 kurtek, nie płacąc za nie. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 2400 złotych.

Podczas przesłuchania kobiety przyznały, że kradzież ubrań to ich sposób na życie. Z relacji zatrzymanych wynika, że podobne czyny popełniały również w innych miastach w Polsce. Ich celem była odzież znanych marek, którą później przekazywały znajomym. Ci zajmowali się sprzedażą kradzionych rzeczy, a zatrzymane otrzymywały za to ustalone kwoty pieniędzy.

Czytaj też: Dwie koleżanki dobijały się do drzwi o trzeciej nad ranem. Trafiły za kratki

Policjanci ustalili, że obie kobiety miały wcześniej konflikt z prawem i były karane za podobne przestępstwa. Tym razem także usłyszały zarzuty kradzieży. Zgodnie z Kodeksem karnym, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Łomża. Złodziej w Lidlu. Jeden z klientów nie cackał się z 32-latkiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.