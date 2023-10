Mężczyzna wyniósł karty do głosowania z lokalu wyborczego. Zatrzymała go policja

Białystok. Poród w mercedesie. 29-latka nie zdążyła do szpitala

W niedzielę, 15 października do godz. 21 trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum. W całym kraju Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Wyniósł karty do głosowania z lokalu

Podlaska policja podała, że mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak podała policja, zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 7 rano w niedzielę. Mężczyzna pobrał karty do głosowania i wyniósł je z lokalu wyborczego.

Policja wskazuje, że to złamanie artykuł 497a Kodeksu wyborczego. Artykuł ten stanowi, że za wyniesienie w dniu wyborów karty do głosowania poza lokal wyborczy lub przyjęcie takiej karty poza lokalem wyborczym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do dwóch lat pozbawienia wolności.