Do tego zdarzenia doszło we wtorek (10.01) około godz. 16. Na przejściu dla pieszych na ul. Żeromskiego w Białymstoku zostały potrącone dwie osoby. - Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynikało, że 45-letni kierowca mazdy, jadąc lewym pasem, nie ustąpił pierwszeństwa przechodniom znajdującym się na przejściu. W wyniku tego doszło do potrącenia, a dwójka 64-latków trafiła do szpitala - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Kierowca był trzeźwy, ale badanie narkotesterem wstępnie potwierdziło, że był on pod wpływem środków odurzających. To nie wszystko. - Jak ustalili policjanci, 45-latek wsiadł za kierownicę pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami z uwagi na przekroczony limit punktów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - dodają policjanci.

