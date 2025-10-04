Najgłębsze jeziora w Polsce. Zmieściłyby się w nich trzy płetwale i statua wolności!

Często słyszymy o rankingach najpiękniejszych miast, najciekawszych wsi czy najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Rzadziej jednak zastanawiamy się nad tym, które miejsca w naszym kraju kryją największe wodne głębiny, a przecież jeziora to prawdziwe skarby przyrody - jedne powstały w wyniku działania lodowców, inne w sercu górskich dolin. Wiele z nich skrywa w sobie fascynującą historię i tajemnice, które od lat przyciągają nurków i naukowców. Dziś sprawdzimy więc, które jeziora są najgłębsze i gdzie dokładnie się znajdują.

Jeziora w Polsce

Nie da się ukryć, że Polska to kraj bogaty w jeziora. Na terenie całego państwa znajduje się około 9,3 tys. jezior, które łącznie zajmują powierzchnię aż 3169,3 km2! Najwięcej jest ich na północy kraju, szczególnie na Pojezierzach: Mazurskim, Pomorskim i Wielkopolskim. To one tworzą charakterystyczny krajobraz polodowcowy - z zatokami, półwyspami i wyspami, które zachwycają turystów.

Jakie są największe jeziora w Polsce?

Jeziora to miejsca idealne na odpoczynek, żeglowanie, kąpiele czy wędkowanie. Nic więc dziwnego, że każdego roku szczególnie w okresie wakacyjnym to właśnie w takie okolice zjeżdża się mnóstwo turystów. Jednym z najpopularniejszych miejsc tego typu bez wątpienia jest Jezioro Śniardwy, mające ok. 113,8 km² powierzchni. To typowo polodowcowy zbiornik, więc robi wrażenie nie tylko wielkością, ale i historią powstania. Śniardwy nie są jednak jeziorem najgłębszym w naszym kraju - kto więc nosi owe miano?

Najgłębsze jeziora w Polsce. [Zestawienie]

Jakie są najgłębsze jeziora Polski?

Jednym z najgłębszych jezior w Polsce jest rozległe na Kaszubach Jezioro Wdzydze o głębokości maksymalnej 70 m. Co ciekawe, składa się z ono kilku połączonych akwenów, tworzących charakterystyczny kształt krzyża. Najgłębszy zbiornik tego typu znajduje się natomiast w woj. podlaskim na terenie gminy Przerośl, w powiecie suwalskim. Tamtejsze jezioro jest głębokie na aż 108,5 m!