Po dwóch turach wyborów wreszcie poznaliśmy nowego gospodarza Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki zdobył 50,89 procent głosów. Jeszcze wczoraj, gdy pojawił się sondażowe wyniki exit poll, ze zwycięstwa cieszył się Rafał Trzaskowski. - Drodzy Państwo zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki - mówił zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów kandydat KO na prezydenta. Radość okazała się przedwczesna, na co uwagę zwrócił Janusz Korwin-Mikke. - Ogłaszanie zwycięstwa przez kogokolwiek na tym etapie to kretynizm. A skandowanie sztabu Trzaskowskiego może za kilka dni latać po internecie - jako mem - napisał chwilę po godzinie 21 Korwin-Mikke. I miał rację. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników sieć zalała fala memów wyborczych.

W poniedziałek (2.06) rano Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła na konferencji prasowej oficjalne wyniki niedzielnego głosowania w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki uzyskał w niedzielnym głosowaniu 10 mln 606 tys. 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski 10 mln 237 tys. 286 głosów (49,11 proc.).

Karol Tadeusz Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku. Ma 42 lata. Jest historykiem z tytułem doktora nauk humanistycznych. Karol Nawrocki to były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, a od 2021 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Rafał Trzaskowski ma 53 lata, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie. W stolicy kończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W Warszawie Rafał Trzaskowski zdobył także wyższe wykształcenie: ukończył stosunki międzynarodowe, filologię angielską oraz studia europejskie. Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, gdy w 2018 roku zastąpił Hannę Gronkiewicz-Walt. W 2020 roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski. Przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą.

