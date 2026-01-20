Żubry Białystok opublikowały poruszające oświadczenie, w którym pożegnały swojego zawodnika. "Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim. Romek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, zaangażowania i serca do koszykówki. Jego obecność miała znaczenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ludzkie" – przekazał klub.

W związku ze śmiercią zawodnika podjęto decyzję o odwołaniu zaplanowanego na środę meczu 20. kolejki Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn. Rywalem Żubrów Białystok miał być zespół KKS Polonia Warszawa. Spotkanie nie odbędzie się w pierwotnym terminie i zostanie rozegrane w innym, o czym klub poinformuje w osobnym komunikacie.

Zarząd klubu przekazał także, że w związku z tragicznymi wydarzeniami podjęto decyzję o objęciu wszystkich zawodników oraz członków sztabu szkoleniowego wsparciem i opieką psychologiczną. Jak podkreślono w komunikacie, Romek Janik był ważną postacią w drużynie nie tylko jako zawodnik, ale przede wszystkim jako człowiek. Śmierć 30-letniego Romana Janika to ogromna strata dla klubu, drużyny oraz całego środowiska sportowego w Białymstoku.