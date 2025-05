Niespodziewany atak zimy w maju. Widać nawet śnieżyce w Polsce. Padła konkretna data

Miasteczko z duszą. To tutaj nakręcono komedię, którą pokochali Polacy

Atak zimy w maju

Już na początku tygodnia wskazywaliśmy na łamach "Super Expressu", że zimowe akcenty niepokoją Polaków. Nocami temperatura spada nawet do -7 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. W nocy z 6 na 7 maja, żółty alert nie będzie obowiązywał jedynie na Podkarpaciu i w Małopolsce (możliwe aktualizacje). W środę, w ciągu dnia temperatury maksymalne nie przekroczą 15 stopni Celsjusza. Co więcej, w drugiej połowie tygodnia grożą nam opady śniegu! Potwierdza to m.in. analiza Michała Kołodziejczyka, współautora serwisu fanipogody.pl.

Śnieżyce w Polsce? Nowa prognoza pogody

Nieciekawie wyglądają prognozy na 9 i 10 maja. Polakom na pewno przydadzą się parasole, ale to nie wszystko. Kierowców będziemy ostrzegać przed śliskimi drogami. W ruch mogą pójść łopaty do odśnieżania!

W piątek masy powietrza spływające nad Polskę staną się bardziej chwiejne. W związku z tym nad krajem powstawać zaczną chmury kłębiaste przynoszące przelotne, jednak lokalnie intensywne opady. Na północy kraju mogą być to opady mieszane. Niewykluczone, lokalne, krótkotrwałe śnieżyce. Jeszcze więcej opadów prognozowane jest na sobotę - wskazuje Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl.

W kolejnych godzinach będziemy weryfikować, czy najgorszy scenariusz ze śnieżycami rzeczywiście się ziści. Synoptycy z IMGW w swoich prognozach akcentują przede wszystkim opady deszczu, które w tym tygodniu będą z nami... codziennie. Jest to dobra wiadomość walki z suszą, ale taka pogoda na pewno nie zachęci do długich spacerów.

Kiedy będzie cieplej? 20 stopni w prognozach długoterminowych

W poszukiwaniu ocieplenia udajemy się do drugiej połowy maja. Wyraźne ocieplenie widać w prognozach na 19 maja. Wówczas temperatury maksymalne w niemal całym kraju przekroczą 20 stopni Celsjusza. Wyjątkami będą wschodnie województwa. Ciepła będzie trzecia dekada piątego miesiąca roku. Na południu, w centrum i na zachodzie możliwy "wystrzał" nawet w okolice 25 stopni. Co ważne - w prognozach na maj nie widać upałów. Analizy meteorologów codziennie aktualizujemy w serwisie "Super Expressu".