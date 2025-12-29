Nowe informacje w sprawie Gienka z Plutycz. Komunikat produkcji

Drugi sezon serialu „Podróże Gienka i Jastrzębia” potwierdził zainteresowanie widzów bohaterami znanymi z „Rolnicy. Podlasie”. Producenci pochwalili się właśnie, że wakacyjna wyprawa na Podhale przełożyła się na lepsze wyniki oglądalności, szczególnie w grupie komercyjnej 16–59. Nowa seria osiągnęła średni udział 5,43 proc., co oznacza wzrost o 23 proc. względem ubiegłego roku. W 2024 roku SHR wynosił 4,40 proc. Już pierwszy odcinek drugiego sezonu zgromadził około 0,8 mln widzów w grupie 4+, notując 6,21 proc. udziału. W grupie 16–59 wynik wyniósł 6,14 proc. Najlepiej oglądany był odcinek dokumentujący wyprawę na Podhale, który również przyciągnął blisko 0,8 mln widzów.

Po pierwszym sezonie nagrywanym nad Bałtykiem twórcy przenieśli akcję w Tatry. W sześciu odcinkach Gienek i Jastrząb poznawali góralską kulturę i realizowali kolejne marzenia. Wyjazd miał także osobisty wymiar – podczas podróży Gienek świętował 70. urodziny. Serial łączy humor z autentycznymi emocjami i opowieścią o przyjaźni oraz aktywnym życiu niezależnie od wieku. Wyniki drugiego sezonu pokazują, że format skutecznie buduje widownię.

Fokus TV zapowiedziała powtórne emisje obu sezonów serialu na styczeń 2026 roku. Pierwszy sezon będzie można obejrzeć 5 i 6 stycznia od godziny 19:00 (po dwa odcinki dziennie). Drugi sezon zostanie wyemitowany 7, 8 i 9 stycznia, również od godziny 19:00, po dwa odcinki.

Gienek i Sławek to bohaterowie popularnego serialu dokumentalnego „Rolnicy. Podlasie”, emitowanego na antenie Fokus TV. Program pokazuje codzienne życie rolników z północno-wschodniej Polski – ich pracę, rodzinne relacje oraz zmagania z wyzwaniami, jakie niesie prowadzenie gospodarstwa. Autentyczność i naturalność bohaterów sprawiły, że produkcja szybko zyskała dużą i wierną widownię.