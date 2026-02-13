Kartki na Walentynki 2026. Najładniejsze wzory i pomysły na życzenia

Kartki na Walentynki mogą mieć różne formy – od klasycznych z czerwonymi różami i sercami, po bardziej nowoczesne projekty w pastelowych barwach, z dodatkiem złotych zdobień czy eleganckiej kaligrafii. Coraz częściej wybierane są również wersje w nietypowych kolorach, takich jak różowo-miętowe kompozycje czy połączenia czerwieni z błękitem, które nadają kartkom świeżego charakteru.

Czytaj też: Walentynki 2026. Krótkie, proste, ale piękne życzenia dla zakochanych

Najważniejsze jest jednak przesłanie. Nawet kilka prostych słów zapisanych na kartce może sprawić, że Walentynki staną się jeszcze bardziej wyjątkowe. Kartka walentynkowa to pamiątka, którą można zachować na długo, przypominającą o ciepłych emocjach i bliskości.