Od 1 września szkoła po nowemu. Zobacz, co się zmieni w nowym roku szkolnym

1 września zacznie się dziać: wielkie zmiany w szkołach od nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny 2025/2026 otwiera zupełnie nowy rozdział w polskiej edukacji. Od września uczniów, nauczycieli i rodziców czeka szereg reform, które dotkną zarówno podstaw programowych, jak i organizacji zajęć.

Dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna

Od 1 września w szkołach pojawią się dwa nowe przedmioty:

Edukacja obywatelska – zastąpi historię i teraźniejszość. Przedmiot ma uczyć odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. W pierwszym roku obejmie klasy II liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia, a w kolejnych latach kolejne roczniki.

Edukacja zdrowotna – zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Połączy elementy wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, społecznego i środowiskowego. W roku szkolnym 2025/2026 będzie nieobowiązkowa – rodzice mogą zrezygnować z zajęć do 25 września. Decyzję tę podjęto w trakcie kampanii prezydenckiej po protestach części społeczeństwa i Kościoła.

Nowa podstawa programowa WF

Zmiany czekają też wychowanie fizyczne. Nowa podstawa kładzie nacisk na rozwój kompetencji ruchowych i aktywność na świeżym powietrzu. W każdej klasie wprowadzono obowiązek corocznych testów sprawnościowych (bieg wahadłowy, deska, skok w dal z miejsca).

Dodatkowo uczniowie klas VII–VIII zapoznają się z ćwiczeniami wymaganymi przy naborze do służb mundurowych. W szkołach ponadpodstawowych ten moduł będzie obowiązkowy.

Religia tylko raz w tygodniu

Od nowego roku szkolnego religia i etyka będą prowadzone jedną godzinę tygodniowo – zawsze przed lub po zajęciach obowiązkowych. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał je za niezgodne z konstytucją. Ministerstwo Edukacji podkreśla jednak, że to resort kształtuje prawo oświatowe i wydaje obowiązujące rozporządzenia.

Koniec „godzin czarnkowych”

Likwidacji ulegają tzw. godziny dostępności, wprowadzone przez byłego ministra Przemysława Czarnka. Od września nauczyciele nie będą już zobowiązani do cotygodniowej obecności w szkole w ramach dodatkowych godzin konsultacji.

Nowe terminy ferii zimowych

Po raz pierwszy ferie zimowe odbędą się w trzech, a nie w czterech turach:

19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Nowy zawód i nowe egzaminy

Od września możliwe będzie kształcenie w zawodzie technik gospodarki nieruchomościami. Nauka prowadzona będzie w technikach i na kursach zawodowych. Wiosną 2026 r. po raz pierwszy na maturze pojawi się pisemny egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego.

Zmiany dla nauczycieli

Reforma obejmuje także kadry pedagogiczne:

skrócenie umów czasowych z dwóch lat do jednego roku szkolnego,

nowe zasady wypłat za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa,

możliwość powierzania funkcji dyrektora bez konkursu,

zmiany w zasadach zatrudnienia nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych.

Edukacja w nowym wydaniu

1 września 2025 r. to początek największej od lat reformy w polskich szkołach. Uczniów czekają nowe przedmioty, inne ferie i nowe obowiązki na WF. Nauczyciele z kolei odczują zmiany w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń.