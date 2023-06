Dramat Jarka i Agnieszki z Rolnicy. Podlasie. Co dalej z ich gospodarstwem?

Zamknięty most to ogromny problem dla okolicznych rolników, którzy muszą robić dodatkowe kilometry, aby dojechać na swoje łąki. Najbliższy most znajduje się bowiem w Wiźnie. Aby z Bronowa dojechać na pole po drugiej stronie rzeki trzeba przejechać prawie... 30 kilometrów. Trzeba doliczyć do tego drogę powrotną. - Najpierw skoś, później przewróć, później zgrab, potem zbeluj no to minimum cztery razy, a gdzie jeszcze wożenie? Dla nas dla rolników to ogromne utrudnienie - powiedziała portalowi podlaskie24.pl Agnieszka Rogalska z serialu Rolnicy. Podlasie. - A tak by skosił szybko i później może by popadało i druga trawa urosła, a tak to... będziemy musieli krowy sprzedawać wszystkie i konie zmniejszyć chyba. No, bo skąd paszę? - zastanawia się Jarek Rogalski. - Trzeba zamówić cysternę paliwa i jeździć w koło - dodał z goryczą rolnik.

Do pożaru mostu w Bronowie doszło w niedzielę (11 czerwca) około godz. 18. - Po dotarciu na miejsce zdarzenia, zastajemy palącą się część pokładu na długości około 12 metrów. Podajemy prąd wody z szybkiego natarcia gasimy zarzewie dokładnie przelewamy i rozbieramy spaloną część pokładu - komentowali na gorąco druhowie z OSP Bronowo.

Póki co nie wiadomo, kiedy most zostały ponownie otwarty. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej.

Rolnicy. Podlasie. Gospodarstwo Jarka i Agnieszki z Bronowa