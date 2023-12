i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Kościół

Oni nie muszą chodzić do kościoła w niedziele. Ksiądz nie ma tu nic do powiedzenia

Do wiernych należy obowiązek święcenia Dnia Pańskiego, a więc chodzenia do kościoła. Wielu z nas zastanawia się, czy brak uczestnictwa we mszy świętej oznacza grzech ciężki. Okazuje się, że istnieją przypadki, gdy odpuszczenie niedzielnej mszy jest usprawiedliwione. Takich powodów jest jednak bardzo niewiele i związane są z naprawdę trudnymi sytuacjami. Szczegóły poniżej.