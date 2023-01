Siemiatycze. Pijany 29-latek jechał z synem. Policjanci zauważyli go przy stacji benzynowej

Policjanci z Siemiatycz w pobliżu jednej ze stacji paliw w mieście, zauważyli mężczyznę idącego chwiejnym krokiem, który wsiada do samochodu i odjeżdża. - Funkcjonariusze podejrzewając, że mężczyzna może być nietrzeźwy od razu zatrzymali auto do kontroli. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się - informuje oficer prasowy policji. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie mężczyzny. Szczególnie bulwersujące jest to, że w samochodzie z 29-latkiem jechał jego 5-letni syn. Dziecko przewożone było bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. - Mężczyzna od razu stracił prawo jazdy - dodaje oficer prasowy KPP Siemiatycze. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalają także odpowiedzialność karną 29-latka w zakresie przewożenia dziecka.

