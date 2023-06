To nadejdzie tej nocy. Ostrzeżenie dla mieszkańców Podlasia

Kto to zrobił?

Tragiczny wypadek we wsi Hornostaje w powiecie monieckim. Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek (5.06) około godz. 19. Pijany motocyklista potrącił pieszego. 39-latek miał ponad promil alkoholu w swoim organizmie. Ofiara tego wypadku miała 91 lat. - Do potracenia doszło, gdy pieszy przechodził przez drogę - przekazał nam podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Okoliczności tego tragicznego wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

Sonda Czy pijani kierowcy powinni od razu dożywotnio tracić prawo jazdy? Tak. Nie.