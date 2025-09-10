Plecak ewakuacyjny. Co spakować? Lista najważniejszych rzeczy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-10 8:40

Plecak ewakuacyjny, co spakować? Lista rzeczy. Rządowy poradnik bezpieczeństwa 2025 podpowiada, jak przygotować plecak ewakuacyjny na wypadek kryzysu. W zestawie powinny znaleźć się m.in. woda, leki, dokumenty, latarka, ciepła odzież i żywność wysokoenergetyczna. To praktyczna lista rzeczy, które mogą uratować zdrowie i życie.

Plecak ewakuacyjny. Każdy Polak powinien taki mieć. Co spakować na wypadek kryzysu? Lista rzeczy

Plecak ewakuacyjny – co radzi rządowy „poradnik bezpieczeństwa”?

W sytuacjach nagłego zagrożenia – powodzi, pożaru, ataku czy awarii infrastruktury – liczy się czas. Dlatego każdy domownik, także dzieci, powinien mieć przygotowany własny plecak ewakuacyjny. To jedna z kluczowych wskazówek zawartych w opublikowanym przez rząd poradniku bezpieczeństwa. Plecak ma umożliwić szybkie opuszczenie domu i przetrwanie pierwszych godzin, a nawet dni, w oczekiwaniu na pomoc służb.

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?

Według wytycznych rządowych lista obejmuje zarówno podstawowe środki do przeżycia, jak i przedmioty ułatwiające funkcjonowanie w kryzysie:

  • Woda butelkowana oraz filtry lub tabletki do uzdatniania wody.
  • Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i dezynfekcyjne.
  • Dokumenty i ich kopie (najlepiej również na pendrivie), a także gotówka w drobnych nominałach.
  • Latarka, radio na baterie lub korbkę, telefon komórkowy z ładowarką i powerbankiem, zapasowe baterie.
  • Odzież dostosowana do pory roku, śpiwór, karimata, folia termiczna, odzież przeciwdeszczowa.
  • Alternatywna łączność, np. krótkofalówki lub walkie-talkie.
  • Żywność wysokokaloryczna, łatwa w przechowywaniu i spożyciu – batony energetyczne, suszone owoce, bakalie.
  • Ważne rzeczy osobiste, takie jak zdjęcie czy pamiątka rodzinna, które mogą dać poczucie bezpieczeństwa.
  • Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy papierowe.

Na ilustracjach w poradniku bezpieczeństwie (strony 26–27) zaprezentowano przykładowy zestaw – od bidonu i dokumentów, po ciepłe ubrania, śpiwór i radio awaryjne.

Dlaczego plecak ewakuacyjny jest tak ważny?

Eksperci podkreślają, że w sytuacjach kryzysowych często nie ma czasu na szukanie rzeczy po domu. Gotowy plecak pozwala natychmiast wyruszyć w bezpieczne miejsce i daje poczucie kontroli nad chaosem. To także szczególna pomoc dla rodzin z dziećmi – każdy domownik ma swoje wyposażenie i nie obciąża innych.

W poradniku zwrócono uwagę, że plecak należy dostosować indywidualnie – inne potrzeby ma osoba starsza, inne dziecko, a jeszcze inne ktoś przewlekle chory.

Jak często sprawdzać zawartość?

Rząd zaleca, aby co kilka miesięcy przeglądać zawartość plecaka – wymieniać przeterminowaną żywność, sprawdzać działanie baterii i aktualizować dokumenty.

Plecak ewakuacyjny to nie przejaw paniki, ale realistyczne przygotowanie na sytuacje, które mogą zdarzyć się nagle – od powodzi i blackoutu po zagrożenia militarne. To element większego planu bezpieczeństwa, który – jak podkreślają autorzy poradnika – ma sprawić, że w obliczu kryzysu Polacy będą bardziej samodzielni i odporni.

BEZPIECZEŃSTWO