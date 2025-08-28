Poradnik bezpieczeństwa. Rząd radzi, jak przygotować się na kryzys i zagrożenia. Zobacz PDF + JPG

Poradnik bezpieczeństwa do pobrania w internecie. Co każdy Polak powinien wiedzieć? [PDF, JPG]

Poradnik bezpieczeństwa 2025 ma pomóc obywatelom przygotować się na różne zagrożenia – od powodzi i blackoutu, przez cyberataki i dezinformację, aż po sytuacje militarne. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki. To pierwszy tak kompleksowy poradnik w Polsce, który ma zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo obywateli. Pełny poradnik bezpieczeństwa znajdziecie w tym artykule.

Rząd zaprezentował poradnik bezpieczeństwa. Co zawiera nowa publikacja?

Rząd oficjalnie zaprezentował „poradnik bezpieczeństwa” – praktyczny przewodnik dla obywateli, który ma pomóc przygotować się na różne sytuacje kryzysowe. Dokument został opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Poradnik napisany jest prostym językiem, zawiera ilustracje i gotowe listy kontrolne, dzięki czemu każdy może z niego skorzystać bez względu na wiek czy doświadczenie.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że Polska stoi przed rosnącymi zagrożeniami – od cyberataków i dezinformacji, po klęski żywiołowe i możliwe kryzysy militarne. Wojna za wschodnią granicą, ekstremalne zjawiska pogodowe czy ryzyko blackoutu powodują, że przygotowanie obywateli staje się kwestią priorytetową. Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, celem rządu nie jest wzbudzanie strachu, lecz budowanie świadomości i odporności społecznej. Podobne rozwiązania wcześniej wprowadziła Szwecja, a Polska dołącza do nielicznych krajów Europy, które stawiają na tak kompleksowe przygotowanie obywateli.

Co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa?

Publikacja liczy ponad 50 stron i jest dostępna bezpłatnie online. Obejmuje zarówno przygotowania domowe, jak i procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wśród praktycznych wskazówek znajdują się m.in.:

1. Zapasy domowe na minimum 3 dni

Rząd zaleca, aby każda rodzina zgromadziła podstawowe produkty, które pozwolą przetrwać kilkudniowe odcięcie od wody, prądu czy internetu. Na liście znalazły się m.in.:

  • minimum 3 litry wody na osobę na dobę,
  • żywność gotowa do spożycia,
  • podstawowe leki i apteczka,
  • środki higieny, koce i śpiwory,
  • radio i latarka na baterie, powerbank, gotówka w drobnych nominałach.

2. Plecak ewakuacyjny

Każdy domownik powinien mieć własny zestaw, zawierający m.in.: wodę, leki, dokumenty i ich kopie, latarkę, radio, odzież dopasowaną do pory roku, a nawet osobiste pamiątki. To ułatwia szybką ewakuację w razie zagrożenia. Zobacz więcej: Plecak ewakuacyjny. Każdy Polak powinien taki mieć. Co spakować na wypadek kryzysu? Lista rzeczy

3. Sygnały alarmowe

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa sygnały:

  • ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Po ich usłyszeniu należy niezwłocznie włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów.

4. Bezpieczeństwo w tłumie i podczas ewakuacji

Poradnik instruuje, jak zachować się podczas masowych imprez czy w razie paniki – np. nie podnosić upuszczonych przedmiotów, chronić głowę w razie upadku i kierować się ku wyjściom ewakuacyjnym.

5. Reagowanie na poważne zagrożenia

Dokument krok po kroku opisuje postępowanie m.in. w przypadku:

  • powodzi i blackoutu,
  • ataku z powietrza,
  • skażenia chemicznego, biologicznego czy radiacyjnego,
  • zagrożenia terrorystycznego i dezinformacji.

6. Pierwsza pomoc i higiena w kryzysie

Instrukcje resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia defibrylatora czy tamowania krwotoków opisano w prosty, graficzny sposób. Jest też poradnik utrzymania higieny w razie braku wody, np. przygotowania prowizorycznej toalety.

Gdzie znaleźć poradnik bezpieczeństwa?

Poradnik jest dostępny bezpłatnie online PDF na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Ma być także dystrybuowany w wersji drukowanej, a dla osób niewidomych przygotowano edycję w alfabecie Braille’a. Poradnik bezpieczeństwa znajdziecie również w naszym artykule w galerii poniżej.

Poradnik bezpieczeństwa. Rząd radzi, jak przygotować się na kryzys i zagrożenia. Zobacz PDF + JPG

