Zaginęła 15-letnia Alicja. Policja prosi o pomoc

Policjanci w dalszym ciągu szukają zaginionej Alicji Staszewskiej. Pierwszy komunikat skierowany do mediów z prośbą o publikację wizerunku zaginionej pojawił się w środę, 17 kwietnia. Do tej pory wciąż nie wiadomo, gdzie przebywa nastolatka. 15-letnia mieszkanka Augustowa ma czarne włosy do ramion oraz kolczyki na twarzy. W dniu zaginięcia była ubrana prawdopodobnie na czarno.

- Wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu prosimy o kontakt telefoniczny z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 47 715 62 12 lub z numerem alarmowym 112 - apeluje podkom. Kinga Kalinowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

