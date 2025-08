Policjanci dogonili 44-latka i jego kolegę, którzy uciekali motorowerem

Do 5 lat więzienia grozi 44-letniemu mieszkańcowi gminy Tykocin, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec przed policją motorowerem. Został zatrzymany, gdy zjechał na łąkę i tam pieszo dogonili go policjanci. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

