W środę (20 listopada) policja zatrzymali 5 poszukiwanych osób. Jedną z nich była 39-latka, która wpadła wieczorem w ręce policjantów na ulicy Kościuszki w Suwałkach. Kobieta miała do odbycia karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu narkotyków. Kolejna poszukiwana osoba to 20-latek. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w jednym z mieszkań na osiedlu Północ. 20-latek poszukiwany był przez sąd do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków.

Policjanci z Suwałk zatrzymali też 48-latka poszukiwanego "do ustalenia miejsca pobytu". - Mundurowi ustalili również, gdzie mogą przebywać kolejne dwie osoby poszukiwane. Na miejscu mimo kilkukrotnego pukania i nawoływania mężczyźni nie chcieli otworzyć policjantom. Zmienili zdanie dopiero, jak zobaczyli pod oknem wóz strażacki - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Ostatecznie policjanci zatrzymali dwóch 36-latków poszukiwanych listami gończymi. Trafili do więzienia, aby odbyć karę 1 roku pozbawienia wolności za pobicie i posiadanie narkotyków.

Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.