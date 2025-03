Policjant nie żyje. Próbował zatrzymać auto do kontroli

Od milionera do biedaka!

14 lutego 1999 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął policjant Adam Litwa. Mężczyzna pełnił patrol na terenie Ciechanowca w woj. podlaskim. W pewnym momencie postanowił zatrzymać do kontroli przejeżdżający samochód. Pijany kierowca zlekceważył polecenia i najechał na policjanta. Adam Litwa doznał ciężkich obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować, obrażenia były zbyt duże. Adam Litwa zmarł 2 marca w wieku zaledwie 32 lat. Zostawił żonę. Adam Litwa pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta sztabowego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Sierżant sztabowy Adam Litwa urodził się w 1967 roku. Służbę rozpoczął w 1991 roku w sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W 1992 r. odbył kurs podstawowy, a w 1994 r. - kurs podoficerski policji ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wykonywanie obowiązków.

i Autor: Policja Podlaska/KWP Białystok Pijak rozjechał policjanta. Adam zginął na służbie. 32-latek zostawił żonę

