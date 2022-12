Powstanie droga ekspresowa S8 z Białegostoku do węzła Raczki koło Suwałk

- Dzisiaj wspomnę o jednym dodatkowym odcinku, który również w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania na kolejne lata. To droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, a tak precyzyjnie rzecz ujmując, do węzła Raczki przed Suwałkami - mówił na konferencji prasowej w Warszawie premier Morawiecki. W wydanym popołudniu we wtorek komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów podano, że decyzja o budowie drogi ekspresowej z Białegostoku do Suwałk zapadła ze względu na lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe znaczenie drogi Białystok-Suwałki i dalej do granicy polsko-litewskiej.

Białystok - Suwałki. Premier Morawiecki zapowiedział powstanie drogi ekspresowej

"Rada Ministrów uznała za zasadną budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększy jakość usług transportowych, jeśli chodzi o przewóz pasażerów i towarów. Budowa drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki będzie realizować jeden z priorytetów rządu, którym jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia w oparciu o autostrady i drogi ekspresowe między największymi ośrodkami w kraju, w szczególności połączenia transgraniczne" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dotychczas S8 w Podlaskiem to trasa z Warszawy do Białegostoku. O budowę drogi ekspresowej z Białegostoku w stronę Suwałk zabiegało przez lata wiele środowisk politycznych, gospodarczych. Ostatnio budowa tej drogi była rozważana jako jeden z wariantów (wariant alternatywny) branych pod uwagę w pracach nad budową trasy S16 w regionie Knyszyn-Ełk, który ma być łącznikiem między trasami S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia. Część samorządów i polityków opowiada się za tym, aby poprowadzić ją przez Mońki i Grajewo, część optowała za trasą z Białegostoku do Augustowa. Ostateczny wariant nie został dotąd wskazany. Trwają prace.

Białystok - Suwałki. Będzie ekspresówka

GDDKiA w Białymstoku nie miała jeszcze we wtorek informacji, co w pracach nad drogami ekspresowymi w regionie oznacza informacja ws. S8 przedstawiona przez premiera Morawieckiego. Węzeł Raczki, o którym mówił premier, znajduje się na istniejącej obwodnicy Augustowa (droga jednojezdniowa), która dalej łączy się z istniejącą obwodnicą Suwałk (droga ekspresowa, która powstała w ramach S61 Via Baltica). GDDKiA zapowiadała, że jeszcze w 2022 r. będzie oddany do użytku następny odcinek Via Baltica prowadzący z Suwałk do granicy państwa z Litwą w Budzisku.

Pomylił ulicę z torem wyścigowym. Pruł 167km/h w terenie zabudowanym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ważne informacje dla Podlasia. Przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów uchwałę ws. wykonania kolejnego odcinka drogi S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami. Zrównoważony rozwój całej Polski jest znakiem rozpoznawczym naszego rządu.— Jacek Sasin (@SasinJacek) December 13, 2022