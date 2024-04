i Autor: Radio Eska Zdjęcie ilustracyjne

Wybory samorządowe 2024

Przewodniczący komisji wyborczej w Białymstoku był pijany. Przyjechała policja

PAP. | MP 9:39

Trwają wybory samorządowe 2024. W jednej z obwodowych komisji wyborczych w Białymstoku doszło do nietypowego zdarzenia. Jej przewodniczący przyszedł do pracy pijany. Jego obowiązki musiała przejąć wiceprzewodnicząca. To nie jedyny incydent w tym mieście w czasie trwającej ciszy wyborczej.