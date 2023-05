Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zdradził, co może stać się z gospodarstwem. Co na to Gienek?

Policjanci z posterunku policji w Grodzisku (pow. siemiatycki) otrzymali informację o nietrzeźwym kierowcy równiarki drogowej. - Policjanci na miejscu zauważyli sprzęt drogowy, a przy nim stojącego mężczyznę. 47-latek od razu przyznał funkcjonariuszom, że to on jest operatorem równiarki i przed chwilą wykonywał "swoją pracę" jednocześnie popijając piwo - informuje oficer prasowy KPP w Siemiatyczach. Obok maszyny leżał przewrócony krzyż, który uszkodził 47-latek. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Mieszkaniec powiatu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. - Następnego dnia, kiedy wytrzeźwiał usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za te przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności - dodaje oficer prasowy.

