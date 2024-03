i Autor: Shutterstock

Quiz filmowy

QUIZ. Filmowa klasyka z lat 80. Jak dobrze znasz hity z tamtych lat?

jch 4:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Lata 80. to dla wielu osób najlepszy okres w historii kina. To wtedy swoją premierę miały hity, które do dziś są chętnie oglądany w telewizji czy na platformach VOD. Dziś pytamy o filmy z tamtych lat. Jak dobrze znacie takie filmy jak "Top Gun", "Rambo" czy "Terminator". Do zdobycia jest dziesięć punktów. Powodzenia.