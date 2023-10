Rolnicy. Podlasie. Agnieszka z Bronowa miała niespodziewanych gości. Nietypowy prezent

Rolnicy. Podlasie, odcinek 42 (sezon piąty). W niedzielnym odcinku zobaczymy Emilię i Karola, którzy będą budować zagrodę dla Florki. Jałówka wkrótce ma się ocielić. Rodzicom dzielnie będzie pomagać mała Laura. Emilia zajmie się potem kozą, która ma problem z krzywo rosnącym rogiem. Korekcja będzie wymagała większej siły. Rolniczce pomoże Karol. Następnie para urządzi sobie konkurs w rąbaniu drewna. - Często lubimy ze sobą konkurować - zdradziła Emilka. Wygra Karol, ale tylko o włos! Tymczasem w Bronowie przebojowe małżeństwo Jarka i Agnieszki będzie miało gości: Paulinę i Michała. Dostaną od nich dwie kurki. - One niby małe, ale naprawdę potrafią wysoko skakać - powiedziała Agnieszka. Ona i Paulina to przyjaciółki ze studiów. Dziewczyny będą wspominać dawne czasy. A co nowego w Plutyczach? Gienek pojedzie z pszenicą do Sławka zwanego Jastrzębiem. Będzie potrzebował od niego pomocy przy wycięciu gałęzi utrudniających wykopki. Panowie wspólnie udadzą się do Walka z prośbą o piłę. Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (3.09) o godz. 20.